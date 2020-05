Champions: Mahrez, è davvero un buon momento per vincerla

(ANSA) – ROMA, 30 MAG – “Questo sicuramente può essere un buon momento per vincere la Champions League. Del resto, non ci manca niente: abbiamo una società solida alle spalle, una grande squadra, l’allenatore. Insomma, tutto per riuscire a centrare questo obiettivo. Non so se siamo i migliori, ma sicuramente abbiamo le carte in regola per arrivare a mettere le mani sul trofeo”. Lo ha detto Riyad Mahrez, fantasista algerino del Manchester City, in un’intervista rilasciata al The Guardian. Tutti vogliono vincere la Champions, ma non tutti possono permetterselo – ha aggiunto -. Sarà una grande sfida fino alla fine”. Parlando della pandemia, che negli ultimi mesi ha fermato il mondo, Mahrez ha aggunto: “E’ stato un periodo un po’ lungo, ma adesso stiamo tornando ad allenarci. Piano, piano ritroveremo la forma migliore”. (ANSA).