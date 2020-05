Sport: Spadafora,a giorni tutti lavoratori avranno indennità

(ANSA) – ROMA, 30 MAG – “Mercoledì tutte le risorse andranno a Sport e Salute, fra giovedì e venerdì dovrebbe essere i grado di bonificare non solo i 47 mila bonifici sospesi nel mese di marzo ma, negli stessi giorni, faranno anche il bonifico automatico. Nessuno dovrà rifare la pratica per aprile e maggio. Da lunedì dell’altra settimana dovrebbero esserci i soldi”. Così il ministro per le Politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora, in una diretta Facebook sulla propria pagina ufficiale. Dei 131 mila che hanno fatto richiesta, il 99% delle richieste sono state accettate. Entro lunedì dell’altra settimana, tutti potranno avere le indennità. Per i primi di giugno avranno tutti le indennità. L’8 giugno avverranno due cose importanti: si apre la finestra per chi la volta precedente non ha fatto domanda e avrà tempo fino al 15 giugno per richiedere le indennità di aprile e maggio”, aggiunge. (ANSA).