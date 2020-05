Calcio: Germania; André Silva non sbaglia, l’Eintracht vola

(ANSA) – ROMA, 30 MAG – André Silva non sbaglia un colpo in Bundesliga. L’ex attaccante portoghese del Milan – che ha un’ottima media-gol – spiana la strada al successo dell’Eintracht Francoforte nella Volkswagen Arena di Wolfsburg contro la locale squadra allenata da Oliver Glasner. Finisce 2-1 con la rete appunto di André Silva al 27′ pt su rigore, poi il pari di Mbabu al 13′ st e il gol-partita di Kamada al 40′. Lo Schalke 04 sprofonda e perde ancora (1-0), questa volta in casa, contro il Werder Brema: per gli ospiti in gol al 32′ pt Bittencourt. Nelle altre due partite pomeridiane l’Hertha Berlino ha battuto 2-0 (Dilsosun al 23′ pt e Piatek, altro ex rossonero, al 48′ st) l’Augusta, mentre il Magonza è stato superato in casa (1-0) dall’Hoffenheim, a segno con Bebou al 43′ pt, dopo che al 27′ Zuber aveva fallito un rigore. Alle 18,30 il Bayern Monaco capolista in campo in casa contro il Fortuna Duesseldorf. (ANSA).