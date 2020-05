(ANSA) – ROMA, 30 MAG – Karpaty-Mariupol, partita del campionato ucraino in programma domani alle ore 13 italiane, è stata rinviata, perché diversi calciatori e componenti lo staff della squadra di Leopoli (il Karpaty) sono risultati positivi al Coronavirus. Lo annuncia la Federcalcio ucraina, spiegando che le persone affette da Covid-19 sono asintomatiche e che tutte sono state poste in isolamento. La ripartenza del campionato ucraino è prevista domani, la fine è programmata entro la fine di luglio: domani spicca la sfida fra Shakthar Donetsk e Dynamo Kiev, due fra le formazioni più quotate e non solo dentro i confini dell’Ucraina. (ANSA).