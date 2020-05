(ANSA) – ROMA, 30 MAG – Tutto troppo facile per il Bayern Monaco, che vede avvicinarsi sempre più l’ottavo titolo di Germania consecutivo. La squadra allenata da Hans-Dieter Flick, nel posticipo odierno della 29/a giornata della Bundesliga, ha battuto 5-0 il Fortuna Duesseldorf in un’Allianz Arena ovviamente deserta: ha aperto le marcature un autogol di Jorgensen, dopo 15′, il francese Pavard ha raddoppiato al 29′ e Lewandowski ha calato il tris al 43′. Nella ripresa in gol ancora il centravanti polacco dopo 5′, mentre Davies ha chiuso i conti al 7′. Il Bayern sale a 67 punti e si porta a +10 sul Borussia Dortmund, che giocherà domani – alle 18 – a Paderborn, contro i padroni di casa. Sempre domani, ma alle 15,30, toccherà a Borussia Moenchengladbach-Union Berlino. Lunedì sera la sfida fra Colonia e Lipsia, in programma alle 20,30, chiuderà il programma della giornata. (ANSA).