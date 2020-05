(ANSA) – WASHINGTON, 31 MAG – Episodio di violenza a Seattle in una manifestazione di protesta contro la morte di George Floyd. In un video che gira sui social si vedono alcuni agenti che picchiano con calci e pugni un dimostrante bloccato a terra. Il dipartimento di polizia ha riferito che sta esaminando l’uso della forza in questa vicenda, anche alla luce dei video condivisi su varie piattaforme online.