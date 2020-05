ROMA. – Un abbraccio storico a sottolineare l’inizio di una nuova pagina per lo spazio: l’arrivo sulla Stazione Spaziale dell’equipaggio della Crew Dragon della SpaceX non solo restituisce agli Stati Uniti dopo nove anni la capacità di portare astronauti in orbita, ma è il primo passo verso la nuova era che vedrà i voli gestiti da privati collaborare con quelli istituzionali. Saranno più numerosi anche gli equipaggi della Stazione spaziale.

“E’ un momento fantastico!”, ha detto l’amministratore capo della Nasa Jim Bridestine parlando ai cinque astronauti sulla stazione orbitale subito dopo l’arrivo della capsula di Elon Musk. Un passo che i vertici dello spazio americano vedono già proiettato nel futuro, verso la Luna e Marte.

“Lavorare sodo e duramente” è stata la lezione dei nove anni di attività che hanno permesso di aprire la nuova strada: un esempio cruciale per i giovani, hanno detto gli uomini della Crew Dragon. Dopo aver sfidato il maltempo nel lancio del 30 maggio, la Crew Dragon ha affrontato un viaggio di 19 ore durante il quale il comandante Doug Hurley e il pilota Bob Behnken hanno voluto dare un nome alla loro capsula: l’hanno chiamata Endeavour, come uno degli Space Shuttle e come il modulo di comando dell’Apollo 15.

Se l’aggancio alla Stazione Spaziale è avvenuto in leggero anticipo, l’apertura del portello si è fatta attendere un po’, ma alla fine è arrivato lo storico abbraccio fra i due equipaggi. Polo nera e pantaloni beige, i due protagonisti del primo volo operato da un’azienda privata per conto della Nasa hanno salutato i colleghi: il comandante della Expedition 63, Chris Cassidy della Nasa, e i russi Ivan Vagner e Anatoli Ivanishin.

Adesso sono in cinque a bordo e con l’arrivo dei futuri equipaggi delle navette private la stazione orbitale potrebbe diventare più affollata. La navetta russa Soyuz che finora ha avuto il monopolio del trasporto di astronauti alla Stazione Spaziale ha infatti spazio solo per tre uomini, mentre le nuove capsule commerciali ne possono accogliere fino a quattro.

L’azienda in corsa con la SpaceX, la Boeing, ha ancora un po’ di lavoro da fare prima di poter garantire il trasporto di uomini con la sua CST-100 Starliner. La capsula ha infatti fallito il test senza equipaggio del dicembre 2019 e dovrà ripeterlo prima di affrontare la prova con uomini a bordo. In attesa che entrambi i veicoli privati siano operativi, si può comunque immaginare un nuovo scenario, non solo per gli astronauti americani.

“Una delle conseguenze sarà che gli astronauti europei non voleranno più regolarmente dalla base russa di Baikonur, ma che torneranno a volare anche dalla base americana di Cape Canaveral”, ha osservato il capo del Gruppo di esplorazione dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), Bernardo Patti.

“Voli di astronauti non russi da Baikonur potranno esserci ancora – ha aggiunto – ma molti voli potranno avvenire dagli Stati Uniti con le capsule della SpaceX e della Boeing”.

Grazie alla capacità di queste capsule di trasportare un numero maggiore di astronauti, “con i futuri voli gli equipaggi della Stazione Spaziale potranno avere fino a 11 membri”.

E’ già pronto, intanto, l’equipaggio della Nasa per il primo volo operativo della capsula di Elon Musk, con Victor Glover e Mike Hopkins. Fanno parte del gruppo dei ‘magnifici nove’ selezionati dall’agenzia spaziale americana per affrontare la nuova fase dell’era spaziale.

Alla prima missione della Starliner sono stati assegnati i veterani Josh Cassada e Sunita Williams, che ha a lungo detenuto il record della donna con più ore in orbita, è stata comandante della Stazione Spaziale e ha al suo attivo sette passeggiate spaziali.

(di Enrica Battifoglia/ANSA)