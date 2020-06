(ANSA) – BRUXELLES, 1 GIU – I prestiti di Sure, Bei e Mes, “sono particolarmente vantaggiosi per Paesi” come l’Italia “che normalmente hanno un tasso di interesse più alto” quando vanno a raccogliere i soldi sul mercato. Così il commissario Ue all’Economia, Paolo Gentiloni a Radio24. “Un Paese come la Germania – spiega – se ha bisogno di farsi prestare soldi per la spesa sanitaria”, li trova sui mercati con “tassi di interesse addirittura migliori, rispetto a quelli del Mes, che sono vicini a zero. Per l’Italia invece fa una certa differenza”. In merito ai negoziati a 27 sulla proposta del budget pluriennale della Ue e del piano per la ripresa, fissati rispettivamente a 1.100 miliardi e 750 miliardi, Gentiloni ha detto: “forse ci saranno lievi correzioni, ma non sostanziali” “I negoziati saranno difficili e dobbiamo rispettare la legittimità delle diverse posizioni”, afferma. “Ma sono piuttosto fiducioso che la discussione non minerà l’architettura dell’edificio”.