(ANSA) – ROMA, 01 GIU – “Il nostro obiettivo è contenere i costi, cercando possibilmente di aumentare i ricavi. Il nuovo stadio di Milano ha la priorità, mi auguro di avere presto notizie positive su questa vicenda. Lo stadio attuale non è un monumento storico, noi conserveremo le vestigia del Meazza, che dunque non sparirà dalla geografia milanese. Però vogliamo costruire uno stadio adatto ai tempi. E’ da considerare un miracolo il fatto che vi siano due azionisti vogliosi di costruire lo stadio più bello del mondo”. Così Paolo Scaroni, presidente del Milan, a Radio Anch’io lo sport, su RadioRai. “Abbiamo fatto uno sforzo notevole per ridurre i costi – aggiunge -. Riguardo al fair-play finanziario, non vorremmo altre legnate”. (ANSA).