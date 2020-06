(ANSA) – PECHINO, 1 GIU – La polizia di Hong Kong ha opposto “una lettera di obiezione” all’annuale veglia con le tradizionali candele del 4 giugno in ricordo del massacro di piazza Tienanmen: lo riporta l’Oriental Daily, in base a una nota ricevuta dagli organizzatori. Il diniego, il primo in 30 anni, è motivato dalle regole adottate (come stop ad assembramenti e manifestazioni) contro la diffusione del Covid-19 che scadono proprio il 4 giugno e giunge a pochi giorni dall’imposizione della legge sulla sicurezza nazionale da parte di Pechino sull’ex colonia britannica.