(ANSA) – MOSCA, 1 GIU – “Il presidente Vladimir Putin è un sostenitore del dialogo in tutte le direzioni, ma in questo caso, per rispondere a tali iniziative, è necessario ottenere informazioni di cui finora purtroppo non disponiamo”: così il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha commentato le parole del presidente americano Donald Trump, che ha detto di voler invitare al G7 anche la Russia – sospesa dal 2014 per l’annessione della Crimea – e altri Paesi come la Corea del Sud, l’Australia e l’India.