Il Parlamento paga ancora l’effetto Covid, al via il 3 giugno

ROMA. – L’Italia “riapre” il 3 giugno, ma per la Camere non si può propriamente parlare di ripartenza, perché l’attività parlamentare non si è mai fermata benché si sia diradata, come confermano alcune statistiche pubblicate sui siti di Montecitorio e di Palazzo Madama.

Il numero delle sedute nei primi cinque mesi dell’anno è stato inferiore rispetto a quello del 2019, ma è stato comunque significativo. La decisione di evitare le sedute da remoto, scelta effettuata in altri Paesi come Gran Bretagna o Spagna, costringerà a mantenere l’attuale complessa organizzazione dell’Aula, compreso l’utilizzo di Tribune e Transatlantico, criticata dai fautori del voto da remoto, come Stefano Ceccanti (Pd), che ha sollevato obiezioni sull’ “aula divisa in tre”.

Durante il lockdown le due Camere hanno continuato a riunirsi seppur con un iniziale rallentamento dopo l’11 marzo. Nei primi cinque mesi dell’anno le sedute dell’Aula di Montecitorio sono state 59, per complessive 248 ore e 36 minuti. Delle 33 sedute tenutesi dopo la chiusura nazionale, nel mese di marzo se ne sono svolte 5, salite a 12 ad aprile e a 16 a maggio: un costante incremento dovuto alla messa a punto di misure di distanziamento.

All’inizio, sotto la regia del presidente Roberto Fico, i gruppi si sono accordati per autolimitare la presenza dei propri deputati in aula (il 55%), così da garantire il numero legale. Quando a metà aprile le tensioni politiche sono aumentate, è saltato l’accordo sull’autolimitazione, e sono state utilizzate anche le tribune per disporre i deputati. Infine da metà maggio anche il Transatlantico viene usato come “succursale” dell’aula, con altri 110 scranni. Dei tablet, per i deputati in tribuna e in Transatlantico, consentono loro di votare dai loro posti.

Anche Palazzo Madama, che ha la metà degli inquilini ma spazi meno ampi, non si è mai fermato. L’Aula dall’inizio dell’anno ha tenuto 45 sedute per complessive 160 ore e 44 minuti, di cui ben 24 dall’11 marzo. Anche al Senato dopo l’iniziale prudenza di marzo (4 sedute), l’attività si è incrementata via via ad aprile e maggio, con 9 e con 11 sedute, nonostante le feste del 25 aprile e dell’1 maggio.

A Palazzo Madama si è ricorsi subito all’uso delle tribune. Essendo i senatori la metà dei deputati, si è gestito con minor difficoltà il distanziamento.

Il coronavirus ha anche parzialmente modificato l’attività parlamentare, facendola assomigliare maggiormente al modello Westminster, cioè con un minor numero di leggi approvate e una maggior quantità di tempo dedicata controllo sugli atti del governo.

Per esempio alla Camera le informative urgenti del governo sono state 14 contro le 10 dell’intero 2019, mentre le mozioni approvate, cioè gli atti di indirizzo al governo, sono risultate 27. Lievitati anche gli ordini del giorno, cioè gli atti di indirizzo legati all’attuazione delle leggi approvate: sono stati 1.654 contro i 2.657 di tutto il 2019.

Quanto all’attività legislativa, hanno dominato i decreti del Governo sul coronavirus: infatti su 18 provvedimenti approvati dalla Camera ben 10 erano decreti, che invece l’anno precedente erano stati 19 sulle 98 leggi complessivamente votate.

Per le settimane che arrivano, oltre al distanziamento, le Camere dovranno affrontare problemi politici. La settimana entrante l’aula della Camera affronterà il decreto scuola, con le tensioni tra Pd e Leu da una parte de M5s e Iv dall’altra, mentre nell’aula del Senato approderà il decreto sulla liquidità alle imprese, con le opposizioni pronte a chiederne modifiche su cui il governo intende resistere, dato che il decreto scade l’8 giugno.

Quel giorno riprenderà l’esame alla Camera di un altro decreto complicato, quello sulle elezioni, con le Regioni che chiedono di anticipare la data, rispetto al 20 settembre ipotizzato dal governo, e il centrodestra che all’opposto chiede di posticiparlo almeno al 27 settembre.

(di Giovanni Innamorati/ANSA)