All’aeroporto di Fiumicino si riprende a volare

ROMA. – Da oggi si tornerà gradualmente a volare nel maggiore aeroporto italiano: il “Leonardo Da Vinci di Fiumicino”. Tutto è pronto dunque per l’accoglienza di un nuovo, seppur graduale afflusso di passeggeri, i quali potranno tornare a volare in maggiore sicurezza, dopo il lungo periodo di lockdown che ha portato ad un vero e proprio crollo anche del comparto aereo, fino a far registrare un calo del 95 per cento nei due aeroporti della Capitale.

Sbloccata la parte burocratica, la ripresa sarà possibile grazie anche al forte impegno sia da parte di ADR, che già da alcune settimane sta seguendo uno specifico programma di misure straordinarie per garantire la massima sicurezza dei passeggeri e dei dipendenti aeroportuali, sia delle varie compagnie aeree operanti nello scalo romano.

Tra le misure sanitarie adottate per la tutela di viaggiatori e operatori, la mascherina obbligatoria e distanziamento sociale a bordo, igienizzazione dei sedili e di tutte le superfici all’interno dell’aeromobile, ricambio dell’aria ogni 3 minuti tramite sistema di filtraggio dell’aria costituito da filtri anti particolato Hepa, praticamente identici quelli utilizzati nelle sale operatorie, in grado di rimuovere più del 99% dei contaminanti virali e batterici.

Entrando nello specifico sull’operatività dei voli, il Gruppo Air France-Klm riprenderà gradualmente i voli con Roma, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Napoli e Bari. Entro la fine di giugno saranno 78 i voli operativi settimanali di Air France e Klm per il nostro Paese, così come confermato dal Gruppo Air France-Klm.

Poiè la volta di Alitalia. Da parte sua, infatti, la compagnia forte del proprio vademecum “Volare in sicurezza” da martedì ripristinerà il volo non-stop fra Roma e New York; il giorno dopo quello da Roma per Barcellona e dal 4 giugno da Roma per Madrid.

Sul fronte delle cosiddette compagnie “no frills”(senza fronzoli) e a basso costo, che nel nostro Paese rappresentano oltre il 50 per cento del traffico aereo italiano di corto raggio, occorrerà attendere ancora qualche settimana. La prima a decollare è l’inglese EasyJet, che ha assicurato la ripresa dei voli in Italia a partire dal 15 giugno. I primi voli collegheranno tra di loro gli aeroporti italiani di Milano, Palermo, Catania, Bari, Lamezia Terme, Napoli, Olbia e Cagliari. A questi voli si aggiungerà, inoltre, il collegamento internazionale fra Brindisi e Ginevra.

Ci vorrà ancora un mese, invece per tornare a volare con il vettore low cost irlandese Ryanair nella Capitale che assicura la quasi totalità dei voli operanti sullo scalo di Ciampino. La compagnia con sede a Dublino, infatti, ha preannunciato che ripristinerà il 40% dei propri voli a partire dal primo luglio ed in un secondo momento dal 15 dello stesso mese. La decisione, ha fatto sapere la Rynanair, è soggetta all’abolizione delle misure restrittive sui voli all’interno dell’Ue imposte dai governi per far fronte alla pandemia di coronavirus.

E’ dei giorni scorsi, peraltro, la notizia che proprio i vettori low cost, fra i quali, oltre a Ryanair, la Blue Air, easyJet, Norvegian, Volotea e la spagnola Vueling, hanno formato una nuova associazione, “per rappresentare gli interessi delle compagnie aeree low cost – hanno specificato in una nota – nell’ambito delle relazioni con le autorità governative italiane e con altri interlocutori istituzionali.”

(di Roberto Filibeck/ANSA)