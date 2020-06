Mollicone: domani funerale del papà di Serena, Arce in lutto

(ANSA) – ARCE(FROSINONE), 1 GIU – Lutto cittadino domani ad Arce (Frosinone) per Guglielmo Mollicone, il papà di Serena, la diciottenne scomparsa il primo giugno 2001 e ritrovata dopo due giorni in un boschetto a poca distanza dal suo paese. Lo ha annunciato il sindaco, Luigi Germani, che ha proclamato la giornata di lutto. Il cuore di Guglielmo si è fermato poche ore prima del 19mo anno della morte di Serena. Un delitto che, a distanza di tanto tempo, attende ancora di conoscere il colpevole. “Interpretando i sentimenti di dolore e commozione dell’intera comunità arcese – ha detto il sindaco Luigi Germani – unitamente a tutta l’Amministrazione comunale, ho deciso di proclamare, per domani 2 giugno 2020, alle ore 11 e per tutta la durata della cerimonia funebre del maestro Guglielmo Mollicone, il lutto cittadino”. Il sindaco ha fatto sapere che ulteriori disposizioni sul provvedimento e sulle norme di sicurezza da rispettare per la partecipazione alle esequie verranno rese note nelle prossime ore.