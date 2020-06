2 giugno:Meloni,in piazza per dare voce a chi non si arrende

(ANSA) – ROMA, 1 GIU – Domani Fratelli d’Italia sarà in piazza, insieme agli alleati di Lega e FI, per dare voce all’Italia che non si arrende. Non vi chiediamo di venire, perché non conosciamo ancora la curva dei contagi, vogliamo una manifestazione sicura e non vogliamo dare alcun alibi al governo per giustificare i suoi fallimenti. Vi chiediamo però di aiutarci a diffondere le immagini delle iniziative che pubblicheremo. In piazza vi aspettiamo il 4 luglio, per una grande manifestazione nazionale”. Lo afferma il un video su facebook la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.