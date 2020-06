Repubblica Ceca, Presidente Zeman prossimamente in Italia

PRAGA – Il Presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, si recherà prossimamente in Italia. Il capo dello Stato ha anticipato una sua visita in Italia, in programma per il prossimo autunno, nella lettera di congratulazioni in occasione della Festa del 2 giugno, inviata all’Ambasciatore d’Italia a Praga, Francesco Saverio Nisio.

Il Presidente Zeman si è felicitato con l’Ambasciatore Nisio per la Festa della Repubblica italiana, apprezzando l’eccellente stato delle relazioni bilaterali. Inoltre ha espresso la sua vicinanza per le vittime del Coronavirus, oltre al suo rispetto per quanti hanno combattuto il virus.

Il Capo dello Stato ceco si è inoltre detto sicuro che Repubblica Ceca e Italia rimarranno partner uniti nel fronteggiare le conseguenze economiche della crisi.

