Praga boccia il Recovery plan Ue, ‘inammissibile’

(ANSA) – PRAGA, 1 GIU – La proposta della Commissione Ue per la ripresa dalla crisi del coronavirus è per il premier ceco Andrej Babis “inammissibile”. Secondo il primo ministro, il piano di rilancio non dovrà servire a versare denaro a Paesi gravemente indebitati i cui problemi sono stati aggravati dall’epidemia. “Dovrebbero innanzitutto garantire che la loro situazione migliorerà in futuro”, ha affermato, sottolineando che “i Paesi dalle economie sane soffrono ugualmente e in particolare soffrono le economie piccole dipendenti dall’export, come quella della Repubblica Ceca”.