Minneapolis: feriti 50 agenti del Secret Service

(ANSA) – NEW YORK, 1 GIU – Sono una cinquantina gli agenti del Secret Service rimasti feriti nel corso degli scontri nella notte fra domenica e lunedì vicino alla Casa Bianca durante le manifestazioni per George Floyd, l’afroamericano morto sotto la custodia della polizia. Scontri violenti che hanno spinto gli agenti del Secret Service a trasferire Donald Trump nel bunker sotterraneo della Casa Bianca per un breve lasso di tempo venerdì. Diversi monumenti di Washington sono stati sfregiati con scritte anche al National Mall. Sale, intanto, il numero dei fermi per le proteste: secondo la Cnn dall’inizio della manifestazioni gli arresti sono stati circa 4 mila.