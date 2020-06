(ANSA-AFP) – RABAT, 1 GIU – Le autorità marocchine hanno lanciato un’applicazione di monitoraggio dei contatti per smartphone, per aiutare a combattere la diffusione del Covid-19, ha annunciato il ministero della Sanità Si tratta di una applicazione chiamata “Wiqaytna” (la nostra protezione), che utilizza la tecnologia Bluetooth, ed è per un uso “volontario”, secondo la stessa fonte. L’applicazione “invia una notifica all’utente in caso di prolungata vicinanza fisica ad un altro utente che è positivo al Covid-19” e consente al Ministero della salute di effettuare una “valutazione del rischio di esposizione”, quindi, se necessario, entrare in contatto con il caso notificato. Il Marocco, che ha 35 milioni di abitanti, ha aumentato il numero di screening negli ultimi giorni, con circa 208.300 test effettuati, 7.819 casi rilevati ufficialmente e 205 morti, secondo un bilancio pubblicato oggi.