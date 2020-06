(ANSA) – WASHINGTON, 1 GIU – “Bisogna trasformare questo momento in un vero punto di svolta che porti a un cambiamento reale”: lo scrive Barack Obama in un articolo su Medium postato su Twitter, in cui fa una serie di riflessioni sulle proteste in corso in America. “Bisogna mettere insieme le risorse per aiutare i giovani attivisti a mantenere questo slancio incanalando le loro energie in azioni concrete”, scrive l’ex presidente americano.