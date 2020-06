CARACAS – El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a los parlamentarios de la Asamblea Nacional a una sesión extraordinaria para aprobar este domingo el rechazo a los anuncios de Nicolás Maduro en cuanto al aumento, racionamiento y dolarización de la venta de gasolina.

Guaidó dijo que de ahora en adelante se acompañará a todos los venezolanos que protestan por el racionamiento del combustible y por las fallas en los servicios públicos, cumpliendo las medidas sanitarias para evitar contagios por covid-19. “Llamo a rebelarse ante la dictadura que se burla de nosotros”, sentenció.

“Es momento de responder con fuerza. Tenemos el respaldo de la comunidad internacional. No vamos a descansar hasta lograr la libertad de Venezuela”, subrayó el líder de la AN haciendo un llamamiento a todos los sectores del país para activarse a las protestas mediante posibles concentraciones.

Indicó que las medidas de Maduro generarán “bachaqueo” y “economía del bodegón” ya que la mayoría de venezolanos no podrán acceder a la supuesta gasolina subsidiada.

Por su parte, el diputado Elías Matta, presidente de la Comisión Permanente de Energía y Petróleo, inició el debate señalando que “todo el dinero que manejaron fue a parar al bolsillo de la corrupción. Ustedes que decían mantener el control de cambio para que no se llevaran el dinero para afuera, resulta ser que en los 20 años de ustedes se llevaron todo”.

“Ahora pretenden plantear al país un aumento a precios internacionales cuando en este país el salario mínimo es de US$4,65. La canasta alimentaria cuesta 232 dólares, 50 salarios mínimos, el régimen no entiende nada de esto porque está fuera de la realidad. El pueblo es el que padece la realidad”, advirtió.

Posteriormente, el diputado José Pratt afirmó que “este aumento debemos catalogarlo como una repartición del negocio de la gasolina con mafias de enchufados. Son negocios oscuros a espaldas del pueblo de Venezuela”.

“Mientras que a un pueblo que gana en Bolívares pretenden cobrarle la gasolina en dólares, le siguen regalando combustible a la dictadura cubana y que eso lo pague de su bolsillo el pueblo de Venezuela”, aseveró

Por esta razón, propuso “que se inicie una investigación para dejar claro la cantidad de leyes que se están violando con este anuncio hecho por Nicolás Maduro”.

El debate fue cerrado por el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, quien expresó que tras “años de controlar el precio del pasaje sin financiar el transporte y acabaron con el transporte público; años controlando el pago de servicios públicos y ahora no hay electricidad, no hay agua, no hay gas, no recogen la basura; años persiguiendo, reprimiendo y matando, pero no hay seguridad; años destruyendo a la empresa privada y los venezolanos se están muriendo de hambre; años saqueando a la empresa petrolera y ahora no tenemos gasolina, lo de PDVSA es uno de los crímenes más graves que se han cometido contra la República”.

“Cadivi energético”

Según el Economista Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica, el nuevo esquema de precios para el combustible anunciado por el ejecutivo nacional creará una especie de “Cadivi Energético”, que tendrá graves consecuencias.

En su cuenta en Twitter Olivero explica que el establecimiento de gasolina subsidiada con cupo y gasolina a precio internacional representa una nueva versión del sistema cambiario “Cadivi Vs Paralelo”, Expresó que “No hay que explicar mucho las consecuencias; arbitraje, corrupción y un esquema perverso de incentivos”.

“Economía de Bodegón”

Para el diputado Ángel Alvarado, miembro de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, el nuevo esquema de precios para el combustible a precios internacionales profundizará la economía del “Bodegón”.

A través de Twitter Alvarado destacó que quienes tienen dólares podrán tener acceso al combustible, mientras que la inmensa mayoría seguirá un calvario de colas escasez y mafias.

“El socialismo sigue su siembra de exclusión y desigualdades en todos los ámbitos de la vida nacional”, señaló.