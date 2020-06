Mercato: Milinkovic riecco Psg, Belotti sogno viola

ROMA. – Il mercato del Paris SG non si fermerà a ICARDI. Il club parigino, con la regia del dg Leonardo, ha infatti intenzione di riprovare l’assalto alla Lazio per MILINKOVIC-SAVIC e MARUSIC: per Lotito sarebbe pronta un’offerta da 80 milioni, che però il presidente dei biancocelesti giudica non congrua, perché ne vorrebbe cento.

Il Psg perderà invece CAVANI che non ha rinnovato il contratto e continua a parlare con Inter, soluzione che preferisce, e Atletico Madrid.

Vuole rinnovarsi profondamente il Napoli, che “studia” cinque giocatori. Se KOULIBALY venisse ceduto (ma vuole la Premier e non il Psg), il sostituto è stato individuato in GABRIEL MAGALHAES del Lilla, mentre nel caso parta ALLAN (l’Everton insiste per averlo) ci si rivolgerà alla Roma (che deve operare cessioni) per VERETOUT.

Al posto di CALLEJON, che piace a Valencia e Siviglia, potrebbe arrivare RASHICA del Werder Brema, ma l’obiettivo primario del ds Giuntoli è ORSOLINI del Bologna.

Altre candidature sono quelle di EVERTON del Gremio e BOGA del Sassuolo (che costa molto), mentre è stata ritenuta eccessiva la richiesta dello Zenit per l’iraniano AZMOUN.

La Roma valuta sempre le candidature di BUSTOS e KEAN per l’attacco, mentre con il Manchester United sarebbe stati raggiunto un accordo per la permanenza di SMALLING a Trigoria fino al termine di questa stagione.

Per PEDRO, in svincolo dal Chelsea,è spuntata la concorrenza della Juve, dove Sarri vuole lo spagnolo, e le possibilità economiche dei bianconeri, maggiori rispetto a quelle dei giallorossi, potrebbero fare la differenza.

La Juve è anche vicina a KAIO JORGE, giovanissimo attaccante del Santos. RUGANI, DE SCIGLIO, PJANIC, RABIOT e KHEDIRA, potrebbero tutti partire, ma solo se arrivasse gente del calibro di JORGINHO, ARTHUR, DEMBELE’ e CANCELO per sostituirli.

L’inter punta con decisione su TONALI, ma valuta anche la candidatura di uno fra EMERSON PALMIERI e MARCOS ALONSO, entrambi del Chelsea (che ne cederà solo uno) per la fascia sinistra.

Tra gli obiettivi della Fiorentina ci sono invece CARRASCAL, GHOULAM e PAQUETA’, ma Commisso ha promesso alla tifoseria anche un attaccante di razza e circola il nome di BELOTTI. In Portogallo spopola il sedicenne HERCULANO, punta del Vitoria Guimaraes che era stato segnalato alla Roma: ora però sul ragazzini sono piombati Real Madrid e Barcellona.

MATHEUS CUNHA e SAMARDZIC, entrambi dell’Herth Berlino, sono invece nel mirino del Milan assieme a SZOBOSZALAI del Saliburgo, mentre per JOVIC la richiesta di 40 milioni di Real Madrid è ritrenuta fuori mercato.

A DONNARUMMA è stato proposti di allungare di un anno il contrartto in scadenza a giugno 2021, per lo stesso ingaggio. Il n.1 rossonero e il suo agente Mino Raiola stanno riflettendo.