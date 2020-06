Le Piazze (In)visibili, ritratto dell’Italia in sconfinamento

MADRID –L’Italia è un paese di cui andiamo orgogliosi. A prescindere dalle difficoltà che, come in ogni angolo del mondo, attraversano i governi, la cultura, la storia che si respirano in ogni angolo d’Italia rappresentano un patrimonio che è particolarmente caro agli italiani all’estero.

“Quando si parla di Italia all’estero, non si può non pensare al nostro patrimonio storico e culturale che ogni anno porta milioni di turisti a visitare il nostro Paese. Quando si pensa alle città e ai mille borghi d’Italia, che attirano i viaggiatori da tutto il mondo, l’immagine che immediatamente ci viene alla mente è quella della piazza, che è insieme la cornice e la tela su cui si disegnano palazzi, chiese, monumenti e la vita che si svolge intorno ad essi. La piazza diventa sinonimo di patrimonio culturale, ma anche di luogo dell’incontro e della socialità, dello scambio commerciale e della dialettica delle idee”. Così, il ministro degli Affari Esteri, Luigi di Maio, ci introduce nel prezioso volume “Le Piazze (In)visibili” curato da Marco Delogu. Un ritratto dell’Italia in confinamento vista attraverso gli scatti d’autore realizzati tra la fine di marzo e l’inizio di maggio. Alle immagini, come scrive il ministro Di Maio “sono stati affiancati brevi testi originali di scrittori italiani, legati a quei luoghi e a quelle piazze da ricordi, esperienze e suggestioni letterarie”.

Le foto che riproduciamo per i nostri lettori fanno parte di quest’opera fattaci recapitare dai nostri Ambasciatori a Caracas Placido Vigo, e a Madrid, Riccardo Guariglia, ai quali rivolgiamo il nostro ringraziamento.

“Nell’impossibilità di organizzare il tradizionale ricevimento in Ambasciata nella ricorrenza del 2 giugno – ci scrive l’Ambasciatore Guariglia -, questo e-book vuole essere un omaggio per tutti coloro che vi avrebbero partecipato e vuole al tempo stesso celebrare idealmente i luoghi italiani dell’incontro e della socialità, in attesa di poter tornare a farlo fisicamente anche presso la nostra Sede”.

Un omaggio prezioso che condividiamo con i nostri lettori.

Redazione Madrid

Piazza del Popolo (Roma)

Piazza San Marco (Venezia)

Piazza Navona (Roma)

Piazza Santa Croce (Firenze)

Piazza S. Maria in Trastevere (Roma)

Piazza Carignano (Torino)

Piazza Baldaccio (Anghiari)

Piazza del Duomo (Catania)

Piazza della Signoria (Firenze)

Piazza del Popolo (Todi)

Piazza del Duomo (L’Aquila)

Piazza Sebastiano Satta (Nuoro)

Piazza Baracca (Lugo)

Piazza dei Martiri (Carpi)

Piazza Sant’Antonio Nuovo (Trieste)

Piazza del Popolo (Ascoli Piceno)

Piazza Duomo (Milano)

Piazza Vittoria (Napoli)