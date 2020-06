Fase 2: Venezia, riapre La Fenice, tutto esaurito per visite

(ANSA) – VENEZIA, 2 GIU – Tutte esaurite le prenotazioni per la riapertura delle visite gratuite al Teatro La Fenice di Venezia, in occasione della Festa della Repubblica. Centinaia i visitatori durante la giornata, contingentati e in rigorosa sicurezza, ma in un clima di gioia ed emozione. Il Sovrintendente Fortunato ha detto: “Siamo molto felici di questa riapertura per la Fenice e per Venezia”. Dal 3 giugno, fino a fine mese, si potrà accedere alle visite al Teatro con un biglietto a costo ridotto, sempre con prenotazione obbligatoria consultando il sito di Fest www.festfenice.com per conoscere le modalità.