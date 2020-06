(ANSA) – MILANO, 02 GIU – Le Borse europee consolidano il rialzo con l’indice d’area Stoxx 600 che sale di oltre un punto percentuale con acquisti in particolare su investimenti immobiliari, energia, turismo, compagnie aeree e finanza. Sui listini prevale l’ottimismo in scia alle misure economiche messe in campo da molti paesi per contrastare gli effetti del coronavirus. Strappa in particolare Francoforte, chiusa ieri per festività, con il Dax che guadagna il 3,44%. In luce Lufthansa 6,5% dopo che il consiglio di sorveglianza del gruppo ha accettato le condizioni della Commissione Ue sul salvataggio della compagnia da parte dello stato. Parigi sale dell’1,95%, Londra del’0,72. Allunga anche Milano con il Ftse Mib a +1,6% a 18.818 punti con Eni che guadagna il 4% mentre il petrolio sale sopra i 36 dollari al barile. Lo spread tra Btp e Bund lima a 186 punti base (ANSA).