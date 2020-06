(ANSA) – ROMA, 02 GIU – Il Barcellona avrebbe compiuto un altro passo importante per arrivare a Lautaro Martinez. Ne è sicuro il quotidiano Sport, che parla di un accordo raggiunto con lo staff dell’attaccante argentino dell’Inter che, in Catalogna, firmerebbe un quinquennale da 12 milioni a stagione, più bonus. Lautaro, sempre secondo il giornale spagnolo, ha dato l’okay al proprio trasferimento, manca però l’accordo fra le due società sul prezzo del cartellino. L’argentino ha una clausola da 111 milioni e bisognerà vedere se il Barcellona è in grado di coprirla per intero, o se l’Inter accetterà anche qualche contropartita tecnica. Dal canto suo, il Barca ha chiesto uno sconto al club nerazzurro sul cartellino del giocatore, che però non dovrebbe scendere sotto i 90 milioni. (ANSA).