(ANSA) – ROMA, 02 GIU – “Ho sempre avuto rispetto per le forze dell’ordine ma questa tragedia sconvolgente ha chiaramente superato il limite. Il mio cuore è con George, i suoi cari e tutte le persone che stanno soffrendo. Ho imparato che l’educazione è sempre la strada migliore da percorrere. Ricordo le rivolte di Los Angeles (riferendosi ai disordini civili del 1992, dopo che quattro ufficiali di polizia bianchi furono assolti dal pestaggio di Rodney King, tassista afroamericano morto poi nel 2012, ndr) e spero che attraverso un dialogo costruttivo e onesto si riesca a costruire una società più sicura e coesa”. Tiger Woods su twitter interviene così sul caso della morte di George Floyd, 46enne afroamericano morto soffocato a Minneapolis dopo che un poliziotto gli ha tenuto premuto il ginocchio premuto sul collo. E mentre negli Stati Uniti continuano le proteste tra morti, feriti e arresti, le reazioni social del mondo dello sport e del golf non si arrestano. Dopo Jon Rahm, numero 2 mondiale, a prendere posizione sul tema è Woods, leggenda del golf statunitense. Ma con lui a invocare “uguaglianza e giustizia sociale”, c’è anche Harold Varner III, tra i pochi golfisti afroamericani. “C’è un sacco di amore in questo mondo – il commento del 29enne di Akron (Ohio) – e prego per l’uguaglianza e la giustizia sociale. Ma ancor di più per l’umanità perché, indipendentemente dal colore della pelle, abbiamo bisogno l’uno dell’altro per arrivare a un cambiamento”. “Siamo contro il razzismo”, il tweet di Gary Player, ex totem sudafricano del green. Con i campioni di oggi e di ieri che si uniscono per chiedere rispetto e uguaglianza dopo che il dramma del razzismo USA è tornato ad essere di tragica attualità. (ANSA).