Ambasciatore Guariglia: “74 anni di pace, garantiti dai valori di libertà, giustizia e democrazia”

MADRID – 74 anni di pace; una pace, come sottolinea l’Ambasciatore d’Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, “garantita dai valori di libertà, giustizia e democrazia”. L’Italia, oggi, commemora il 2 Giugno, la nascita della Repubblica. Ma è una commemorazione diversa. È segnata dal lutto e dal dolore che ha colpito l’Italia.

Non vi saranno, com’era tradizione, festeggiamenti; non vi sarà il ricevimento in Ambasciata e non vi sarà neanche “Passione Italia”. L’Ambasciatore d’Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, ha comunque voluto rivolgere un messaggio alla nostra Comunità residente in Spagna.

“Pochissimi giorni or sono, in occasione del mio arrivo a Madrid – scrive l’Ambasciatore Guariglia -, ho avuto il piacere di rivolgermi a Voi con un messaggio video, che potete ancora trovare sul sito dell’Ambasciata.

Lo faccio nuovamente oggi, in forma scritta, in occasione della Festa Nazionale della Repubblica, 74a ricorrenza della fondazione della Repubblica Italiana: la Festa di tutti gli italiani e di tutti quanti sono legati al nostro Paese”

Dopo aver invitato a “prendere visione del discorso che il nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha pronunciato ieri in occasione del ‘Concerto dedicato alle vittime del coronavirus’ ospitato ‘a porte chiuse’ al Palazzo del Quirinale”, l’Ambasciatore Guariglia sottolinea che “a causa della crisi legata al COVID-19 ed in considerazione delle esigenze di sicurezza e di distanziamento sociale adottate per far fronte alla pandemia, non è stato purtroppo possibile organizzare nemmeno il tradizionale ricevimento in Ambasciata, né si svolgerà la festa ‘Passione Italia’, a cui gli amici madrileni hanno dimostrato di essere negli anni molto legati. È una decisione che riguarda tutta la rete diplomatica italiana all’estero e che assume ancora più importanza qui, in Spagna, in questi giorni in cui partecipiamo in modo più che solidale al lutto nazionale decretato dalle Autorità spagnole”.

Prosegue che “per ricordare questi mesi così difficili, che resteranno a lungo scolpiti nella nostra memoria, ma anche per guardare avanti, il Ministero italiano degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha realizzato un e-book, dal titolo ‘Piazze (In)visibili’, che ritrae 20 piazze italiane, immortalate nel periodo tra marzo e l’inizio maggio in cui il nostro Paese, come buona parte del resto del mondo, ha vissuto la difficile fase del confinamento. Scaricabile a questo link, il volume vuole essere un omaggio per tutti coloro che avrebbero partecipato ai nostri eventi in occasione del 2 giugno, in Ambasciata e in altri luoghi di Madrid, e vuole al tempo stesso celebrare idealmente i luoghi italiani dell’incontro e della socialità, che tanto ci sono mancati in questo periodo”.

“L’ho detto nel mio messaggio di saluto e lo ribadisco ora – aggiunge l’Ambasciatore nel suo messaggio -: viviamo un momento assai difficile della nostra storia comune, ma sono certo che l’amicizia che ci lega e lo straordinario patrimonio di rapporti bilaterali ci aiuteranno a ripartire, con risultati di grande soddisfazione. È questo, ora più che mai, il momento dell’unità: soltanto la via della collaborazione e del dialogo ci permetterà di promuovere il mutuo interesse nelle nostre società, così duramente colpite dal virus, e nella comunità internazionale, a partire dalla casa comune europea”.

E conclude:

“Buon 2 giugno, buona Festa Nazionale a tutti, cari connazionali in Spagna e ad Andorra e cari amici di questi due Paesi che amano l’Italia!”

Redazione Madrid