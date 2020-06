ROMA. – Torino-Parma, uno dei quattro incontri da recuperare della 25/a giornata, sarà sabato 20 giugno alle 19.30 l’apripista della ripartenza della serie A dopo oltre tre mesi di stop a causa della pandemia. Il campionato proseguirà da lunedì 22 giugno con la 27/a giornata – via con Lecce-Milan alle 19.30 e big match Atalanta-Lazio alle 21.45 di mercoledì 24 – e si concluderà il 2 agosto, con tutte le dieci partite in programma alle 21.45.

In una situazione sanitaria, ambientale e climatica eccezionali, si giocherà quasi quotidianamente per 44 giorni per completare le 124 partite in programma. I match saranno spalmati in tre orari (17.15, mai però nei turni infrasettimanali, 19.30 e 21.45) e per ora il piano di date e orari, con anticipi e posticipi, è stato stilato dalla Lega serie A fino alla 34/a giornata, in calendario dal 21 al 23 luglio.

La serie dei derby di ritorno che dovevano essere ancora giocati si aprirà sabato 4 luglio con Juve-Torino alle 17.15, stessa giornata, la 30/a, di Lazio-Milan (sabato 4 alle 21.45) e Napoli-Roma (domenica 5 alle 21.45).

Bisognerà aspettare lunedì 20 luglio, alle 21.45, per seguire l’attualmente più probabile sfida scudetto, tra Juventus e Lazio. Due giorni dopo, in programma il derby di Genova, sempre alle 21.45. Restano ancora da definire date e orari di altri big match come Atalanta-Inter e Juventus-Roma, delle ultime giornate.