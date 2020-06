Parlamento Ue boccia aiuti per vino e frutta

(ANSA) – BRUXELLES, 2 GIU – La commissione Agricoltura del Parlamento europeo ha respinto, in quanto insufficienti, una parte delle misure straordinarie proposte dalla Commissione europea per i produttori di ortofrutticoli e vino, penalizzati dalla crisi del coronavirus. In un braccio di ferro che dura da settimane, gli eurodeputati chiedono di correggere alcune misure, ma la Commissione europea risponde di poter prendere in considerazione nuovi aiuti solo dopo l’approvazione dei primi. Il voto di rigetto deve essere confermato dalla plenaria del parlamento europeo.La risoluzione che respinge l’atto delegato della Commissione europea è stata approvata con 36 voti a favore contro 11. Se la plenaria dovesse confermare il risultato, la Commissione europea dovrebbe presentare una nuova proposta tenendo conto delle indicazioni degli eurodeputati.