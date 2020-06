(ANSA) – MILANO, 2 GIU – Sono 12 le persone decedute per Coronavirus in Lombardia ieri, uno dei dati più bassi dall’inizio dell’epidemia, che ha causato la morte di 16.143 malati. Con 8.676 tamponi effettuati si sono registrati 187 nuovi positivi, per un totale di 89.205. Cala il numero dei ricoverati: 166 in terapia intensiva, uno meno di ieri, e 3.021 negli altri reparti (-64).