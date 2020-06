EEUU sancionó a compañías marítimas por transportar petróleo venezolano

CARACAS – Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó que sancionó a cuatro compañías navieras por operar en el sector petrolero de la economía venezolana tras transportar crudo de Venezuela. Además identificó a cuatro embarcaciones involucradas como “propiedad bloqueada”.

Así lo dio a conocer en un comunicado oficial. Las empresas que determinó EEUU con sus respectivas embarcaciones son: Afranav Maritime LTD con el buque petrolero Atenas Voyager; Seacomber LTD con la embarcación Chios I; Adamant Maritime LTD con el barco Seahero y por último se encuentra Sanibel Shiptrade LTD con su buque Voyager I.

El gobierno estadounidense afirmó que estas empresas continuaban proporcionando recursos financieros a Maduro.

“Como resultado de la acción de hoy, todos los bienes e intereses en la propiedad de estas entidades que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, del 50 por ciento o más de las entidades designadas también está bloqueada”, explica la misiva.

EEUU reiteró que la explotación de los activos petroleros venezolanos en beneficio al gobierno ilegitimo de Nicolás Maduro es “inaceptable”. Insistió que aquellas empresas y personas que facilitan las actividades del oficialista corren el riesgo de perder el acceso al sistema financiero de EEUU.

“Explotación de recursos”

Ante esta acción, el secretario del Tesoro de EEUU, Steven T. Mnuchin., manifestó que “el régimen ilegítimo de Maduro ha contado con la ayuda de las compañías marítimas y sus embarcaciones para continuar la explotación de los recursos naturales de Venezuela para el beneficio del régimen”.

Aseguró que su país continuará atacando a quienes apoyan a Maduro y su administración.

Pompeo reaccionó

Por su parte, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, dijo que “estas compañías están transportando petróleo queefectivamente robaron al pueblo venezolano. El robo de los activos petroleros de Venezuela en beneficio del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro es desmesurado”.

El funcionario destacó que Maduro tiene la responsabilidad directa de la grave crisis que atraviesa Venezuela; es por ello que solicitó a la comunidad internacional a que incremente la presión para que el venezolano salga de la presidencia.

Vecchio se pronunció

Por otro lado, el embajador de Venezuela ante EEUU designado por el gobierno interino de Guaidó, Carlos Vecchio, señaló que las navieras estaban enriqueciendo a Maduro y su gabinete, quienes continúan “robando y enviado petróleo venezolano a Cuba y Rusia, mientras que los venezolanos sufren escasez de carburante”.

“Hoy el pueblo venezolano no tiene gasolina y eso tiene un solo responsable, Nicolás Maduro y sus camaradas. Ellos destruyeron PDVSA que era conocida como una de las empresas más importantes del mundo, y que no solo abastecía el mercado interno venezolano de combustible, sino que exportaba a otros países”, puntualizó el diplomático.