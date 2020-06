Wuhan è guarita, “zero casi su 10 milioni di test”

PECHINO. – Wuhan è guarita: i test di massa sul Covid-19 hanno sfiorato 10 milioni di persone consegnando un bilancio finale di zero contagi. Il capoluogo dell’Hubei e focolaio dell’epidemia in Cina, divenuta poi pandemia globale, ha condotto il piano dal 14 maggio al primo giugno: le 9.899.828 verifiche fatte hanno rivelato soltanto 300 asintomatici, pari a un rapporto di 0,303 casi per 10.000 unità.

Tutti i 300 “silenti” – i soggetti positivi al virus, ma che non hanno ancora mostrato i sintomi della malattia – sono finiti sotto osservazione medica con altre 1.174 persone tracciate per essere venute a stretto contatto con loro.

I test sono stati disposti su quasi tutta la popolazione della città che conta 11 milioni di abitanti a pochi mesi dalle drammatiche cronache che videro 30.000 tra medici e infermieri inviati d’urgenza nella città da ogni angolo del Paese, 16 ospedali d’emergenza realizzati e altri due specializzati con oltre 3.000 posti letto costruiti in 10 giorni. Wuhan ha registrato in tutto 50.340 infezioni e 3.869 decessi, in entrambi i casi pari ai due terzi del Paese.

“É stato uno sforzo notevole”, ha detto Lu Zuxun, professore del Tongji Medical College, parte della Huazhong University of Science & Technology, in una conferenza stampa in streaming.

La campagna dell’acido nucleico è partita il 14 maggio volendo rassicurare l’intera comunità locale con il riavvio di scuole, fabbriche e attività produttive dopo alcuni sporadici ma preoccupanti casi di contagio legati a casi asintomatici. La commissione sanitaria municipale aveva spiegato che i test sarebbero stati volontari e liberi, mentre la spesa finale è stata quantificata in circa 900 milioni di yuan (127 milioni di dollari), ha spiegato il vice sindaco esecutivo di Wuhan, Hu Yabo, assicurando che gli oneri sarebbero stati a carico della municipalità.

“Un’operazione che aiuterà la città a tornare alle sue attività sociali ed economiche in sicurezza – ha aggiunto -. I residenti di Wuhan, che hanno fatto grandi sacrifici durante il confinamento, potranno ora rimuovere il loro lockdown psicologico”.

La festa della guarigione della città è stata però macchiata dalla morte di Hu Weifeng, uno dei medici in prima linea fin dall’inizio a Wuhan contro “la misteriosa polmonite” e collaboratore dell’oculista eroe Li Wenliang, che non fu creduto quando a dicembre lanciò l’allarme sulla strana malattia che gli ricordava la Sars del 2003. Hu, urologo, era noto anche per lo strano caso del cambio di colore della pelle, diventata nera tra farmaci e fegato danneggiato. Il decesso è avvenuto in mattinata: Hu è il sesto medico del Wuhan Central Hospital a morire a causa degli effetti del virus.

di Antonio Fatiguso/ANSA)