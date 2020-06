Mercato: Liverpool su Zaniolo, Higuain verso gli Usa

ROMA. – La Roma teme di perdere i suoi gioielli. Il Liverpool si è fatto avanti per avere ZANIOLO, che in caso di cessione ai Reds (ma la società di Pallotta farà di tutto per tenerlo) sarebbe il terzo “gioiello” giallorosso a finire ad Anfield Road dopo Salas e Alisson.

Anche per PELLEGRINI non mancano i pretendenti, ma il compito principale del ds Petrachi sarà di cedere giocatori che non fanno al caso di Fonseca e hanno ingaggi troppo alti. Non fa parte di questo gruppo CENGIZ UNDER, ma l’Everton (che vuole anche ALLAN dal Napoli) è molto interessato al turco e la Roma potrebbe far entrare il prestito di KEAN nel discorso.

Sembra tramontata la candidatura di BUSTOS del Talleres come vice Dzeko, visto che questo attaccante, ex mezzala, è un contropiedista più che una punta di peso. Sfuma anche il difensore brasiliano ROBSON BAMBU, dell’Athletico Paranaense, che sta per firmare un quinquennale con il Nizza. Per il ruolo destro la prima scelta è MONTIEL del River Plate (costa dieci milioni), l’alternativa è FARAONI del Verona.

La Juventus ha deciso di rinunciare al talento KAIO JORGE del Santos, se il club brasiliano continuerà a chiedere 29 milioni di euro per questo ragazzo che non è neppure titolare nella sua squadra. Il discorso con il Barcellona per PJANIC e DE SCIGLIO è ancora aperto, ma bisogna convincere ARTHUR, che non ne vuole sapere di andare a Torino.

Per HIGUAIN si parla di Mls: lo vogliono il Miami di Beckham (interessato anche al romanista PASTORE) e il LA Galaxy, società interessata per la quale si parla anche di BALOTELLI (che ha proposte anche da Vasco e Botafogo). Sarri ha chiesto di riavere alcuni dei giocatori che ha avuto al Chelsea, ma fra JORGINHO, EMERSON PALMIERI e PEDRO ne arriveranno due solo se Paratici riesce a lavorare anche in uscita. Dal Cagliari tornerà Luca PELLEGRINI.

Grandi manovre al Napoli, dove oltre al discorso in piedi con il Gremio per EVERTON si valutano le candidature di KESSIE e NANDEZ per il dopo Allan. OSIMHEN del Lialla arriverà solo se il ds Giuntoli riuscirà a cedere LOZANO. Ipotesi Benevento per LLORENTE, se l’attaccante basco decidesse di rimanere in Campania: regione che gli piace molto, ma il richiamo dell’Athletic Bilbao, che gli ha fatto una proposta, potrebbe essere troppo forte.

KOULIBALY rimane un rebus, perché è venuto fuori che l’unica offerta vera arrivata finora a De Laurentiis è quella del Chelsea. Il Psg avrebbe chiesto informazioni su GHOULAM, seguito anche dalla Fiorentina. I viola sognano BELOTTI, intanto il nuovo ds del Torino, Davide Vagnati, sta cercando di stringere con l’agente Mino Raiola per BONAVENTURA, sul quale c’è anche la Roma.

Per l’Inter si parla, come sempre, di LAUTARO MARTINEZ in uscita (“el Toro” avrebbe già raggiunto l’accordo con il Barcellona, che non inserirà LENGLET nella trattativa ) e TONALI in entrata: Cellino continua a chiedere 50 milioni, quota che potrebbe scendere se ESPOSITO accetterà di andare in prestito al Brescia.