CARACAS – La legítima Asamblea Nacional rechaza el plan de distribución y venta de gasolina, anunciado por Nicolás Maduro, el que consideran un total fracaso que solo ocasionan distorsiones y desequilibrios económicos, que favorecen la corrupción, el bachaqueo y el contrabando de extracción.

Este fue el debate celebrado este martes 2 de junio en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, vía online, sobre las situaciones irregulares producto del inconstitucional aumento de la gasolina y las graves consecuencias para los ciudadanos.

Inició el debate el diputado por el estado Lara Alfonso Marquina, quien señaló que Maduro anunció el pasado sábado, un aumento en el precio de la gasolina subsidiada de 5 mil bolívares el litro, es decir un aumento de 500 mil por ciento y otro a medio dólar el litro, es decir alrededor de los 100 mil bolívares el litro que equivalen a 10 millones por ciento de incremento.

El diputado dijo que con este salario mínimo los trabajadores venezolanos no podrán comprar ni 80 litros al mes de gasolina. Asimismo lo denunció el diputado por el estado Aragua Arnoldo Benites, quien agregó que la dolarización descubre lo que Maduro no dice y quiere ocultar, que un litro de gasolina cuesta medio dólar en países donde el salario va desde 300 a un mil 500 dólar por mes y aquí va escasamente de 2 a 4 dórales al mes.

Igualmente, el parlamentario Stefanelli tildó de irracional el nuevo “precio internacional” de la gasolina a 0,5 dólares por litro, pues resulta casi imposible de adquirir para los venezolanos.

Marquina sostuvo que este lunes cuando comenzó la distribución y venta del combustible se observó el desastre, no había mecanismos de cobro en ninguna de las bombas y mucho menos había los mecanismos biométricos, que no se sabe cómo van a funcionar porque en Venezuela no hay energía eléctrica, ni internet.

“Hasta cuando siguen explotando al pueblo, ya basta es hora de implementar un Gobierno de Emergencia Nacional que empiece a resolver los problemas del país”, puntualizó.

Ilegalidad

Por su parte el diputado por el estado Zulia José Luis Pirela, subrayó que este régimen “continua su carrera de ilegalidad”, dolarizando la gasolina en medio de un desorden planificado y una anarquía en las estaciones de servicio. A la vez, el diputado Stefanelli manifestó que “No se puede cobrar en dólares, está prohibido, es inconstitucional. El artículo 318 de la Constitución establece que la única divisa o moneda de curso legal en Venezuela es el bolívar”.

Pirela destacó que convertir a Venezuela en puerto iraní forma parte de una pretensión hegemónica de Irán, Cuba y sus tiranos aliados en perjuicio de la libertad, la democracia y la seguridad del continente americano.

Control social

La parlamentaria por el municipio Lagunillas de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, Desirée Barboza, expresó que con el nuevo sistema de distribución y venta de la gasolina con precios subsidiados y en dólares, pretenden vigilar al pueblo a través del carnet de la patria, mecanismo que considera, les ha servido para discriminar y controlar a la población.

De la misma forma, piensa el diputado de la Asamblea Nacional, Luis Stefanelli, quien afirma que es inaceptable que el régimen exija a los venezolanos el carnet de la patria para surtir sus vehículos de gasolina y recordó que la única identificación para acceder a cualquier servicio en Venezuela es la cédula de identidad laminada.

Stefanelli hizo un llamado a todos los venezolanos a convertirse en “agentes de protesta” y a no “calarse” que les pidan un carnet para poder surtir gasolina. Al tiempo que reiteró que la solución a la escasez de gasolina que se vive en Venezuela es la conformación de un Gobierno de Emergencia Nacional que rescate la industria petrolera del país.