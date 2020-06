(ANSA) – ROMA, 02 GIU – Dilagano sui social le adesioni al #BlackOut Tuesday per ricordare i fatti di Minneapolis e dire no a ogni forma di razzismo. Così ora anche Pelé, Usain Bolt, Mike Tyson, Evander Holyfield, LeBron James e Stephen Curry, tutti miti dello sport di ieri e di oggi, hanno aderito alla campagna, con post ‘monolocore’ in nero sui rispettivi account social. (ANSA).