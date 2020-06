(ANSA) – ROMA, 03 GIU – I Gran Premi programmati per la ripresa della stagione di Formula 1 non saranno annullati se un pilota o un membro del team risultasse positivo al coronavirus. Lo ha detto l’ad della F1 Chase Carey. “Avremo una procedura che nel caso di un’infezione non ci portera’ alla cancellazione”, le parole di Carey. (ANSA).