(ANSA) – BARI, 03 GIU – Con il via libera agli spostamenti tra regioni si registrano sul Gargano i primi arrivi già a partire da oggi. A Vieste, città del leggendario monolite ‘Pizzomunno’, nel pomeriggio sono attesi i primi turisti. C’è chi arriva da Osimo (Ancona) e starà in Puglia per una sola notte; c’è una coppia che proviene dal modenese, lui di origine tedesca e amante del mare del Gargano; e infine c’è una coppia di fidanzati, lui modenese e lei che è nata a Vieste ma vive e lavora nel mondo della moda a Londra. Questi ultimi arriveranno in tarda serata nel comune foggiano dove risiedono gli anziani genitori di lei. Appena c’è stato l’ok agli spostamenti, la coppia ha prenotato una stanza in un B&B a pochi passi dal centro storico. “Proprio a causa dell’emergenza sanitaria, preferiscono non avere contatti diretti con i genitori, motivo per cui hanno scelto di trascorrere una settimana nella nostra struttura”, riferisce all’ANSA il titolare della struttura ricettiva, Alessandro Di Rodi.