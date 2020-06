(ANSA) – ROMA, 3 GIU – “Se non hai qualcosa da dire, come Forrest Gump, allora non dirla”. Così Art Acevedo, capo della polizia di Houston, risponde al presidente Usa Donald Trump che aveva chiesto ai governatori di “dominare” i manifestanti. “Parlo a nome dei capi della polizia di questo paese – ha detto il poliziotto intervistato dalla Cnn – Per piacere se non hai qualcosa di costruttivo da dire tieni la bocca chiusa perché stai mettendo uomini e donne ventenni a rischio”.