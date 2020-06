(ANSA) – VARESE, 3 GIU – Una donna di 93 anni è stata uccisa nella sua abitazione di Jerago con Orago, in provincia di Varese. A colpire la madre 94 enne alla testa con un oggetto appuntito, fino ad ucciderla, sarebbe stata la figlia di 72 anni. Questa la dinamica, appurata dai carabinieri di Gallarate (Varese) e coordinati dal Procuratore Capo di Busto Arsizio (Varese) Gianluigi Fontana. A chiedere aiuto alle forze dell’ordine è stata la nipote della vittima, 44 anni, la quale si è presentata questa mattina in caserma insieme a suo marito, per raccontare dell’aggressione alla nonna da parte di sua madre.