Fase 2: Marattin (Iv), le nostre proposte su Mes

(ANSA) – ROMA, 3 GIU – “Sul Mes da mesi sta andando in onda il peggior dibattito della storia della Repubblica, pieno di bugie, slogan, populismo e demagogia. Come Italia Viva diciamo basta”. Lo afferma Daniele Marattin di Iv. “Nei giorni scorsi abbiamo costituito un gruppo di lavoro di deputati e senatori, coordinato da Vito De Filippo, ed ecco le nostre proposte: 10 miliardi per ammodernamento ospedali, pronto soccorso e nuove apparecchiature mediche; 10 miliardi per potenziare l’assistenza territoriale e il Terzo Settore; 2 miliardi per la completa digitalizzazione del sistema; 5 miliardi per la ricerca di base, per un nuovo centro di eccellenza anti-pandemie e per potenziare la rete dei centri di ricerca; 8 miliardi per gli investimenti infrastrutturali delle imprese per il distanziamento sociale e per il trasporto pubblico locale. Chiediamo al governo di poterne discutere subito. Non c’è tempo da perdere in slogan e populismo”, conclude.