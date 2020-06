Fase 2: Bettini (Pd),Bonomi naif,imbarazza imprenditori seri

(ANSA) – ROMA, 03 GIU – “Questo è il momento in cui ognuno deve dare qualcosa. La dichiarazione di Bonomi è naif perché mette in imbarazzo la classe dirigente imprenditoriale più seria che sa come stanno le cose”. Lo ha detto Goffredo Bettini, dirigente nazionale del Pd e membro della direzione nazionale dem, intervistato a Omnibus, su La7. “Confindustria è intrisa di politica – ha aggiunto – e la grande imprenditoria nel nostro Paese ha sempre vissuto connessa alla politica. Se dovessi dire chi tra Confindustria e Conte è più lontano dai riti della vecchia politica o dalla storia della politica, direi che è molto più lontano Conte”.