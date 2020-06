Usa 2020: sondaggio Cbs, Biden avanti di 4 punti su Trump

(ANSA) – WASHINGTON, 3 GIU – Nell’ultimo sondaggio Cbs News/Yougov Joe Biden è davanti a Donald Trump di 4 punti a livello nazionale nella corsa per la Casa Bianca: 47% a 43%. L’ex vicepresidente è avanti da febbraio tra i 2 e i 6 punti. Nella media di RealClearPolitics l’ex vice di Obama ha un vantaggio di sei punti (48,6% a 42,6%). La vittoria non è determinata dal voto nazionale ma da quello in ogni singolo Stato. Tuttavia ora Biden, sempre secondo la media di RealClearPolitcs, risulta davanti anche in alcuni Stati in bilico, come il Wisconsin (+2,7%), la Pennsylvania (+6,5%) e la Florida (+3,5%). In North Carolina invece Trump ha un punto di vantaggio.