Fase 2: in Autobrennero tornano i tedeschi

(ANSA) – BOLZANO, 03 GIU – Per quasi tre mesi, dall’inizio del lockdown, l’autostrada del Brennero è stata saldamente in mano ai camion. Oggi, con l’apertura del confine e del traffico interregionale, è tornato anche il traffico leggero. Lo confermano i dati dell’A22. Mercoledì scorso in un giorno al valico italo-austriaco verso sud sono passate complessivamente 827 autovetture, mentre nella giornata odierna fino alle ore 15.30 sono già transitate 2.983 macchine, ovvero quasi quattro volte il numero della scorsa settimana. Il traffico complessivo verso sud, includendo i tir, è invece salito da 6.068 mercoledì scorso a 7.050 oggi pomeriggio. Alle stazioni di servizio si notano numerose auto con targa tedesca, ma anche olandese. (ANSA).