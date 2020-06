(ANSA) – WASHINGTON, 3 GIU – L’amministrazione Trump ha confermato che dal 16 giugno sospenderà i voli della compagnie cinesi in Usa perché Pechino non ha ancora autorizzato quelle americane a riprendere l’attività in Cina nonostante la fine del lockdown per la pandemia di coronavirus. Il ministro dei Trasporti Usa non ha escluso che la misura possa entrare in vigore anche prima.