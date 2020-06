El Aissami rechazó sanciones de EEUU contra cuatro empresas marítimas

CARACAS – Este miércoles, el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, desestimó las sanciones que impuso Estados Unidos contra cuatro empresas marítimas empresas que continuaban proporcionando recursos financieros al gobierno de Nicolás Maduro a través del envío de petróleo. Tildó la acción estadounidense como “infame”.

“Estados Unidos – expresó – tiene a su país incendiado y para tratar de distraer la atención pública mundial sobre la tragedia que vive el pueblo estadounidense, sancionan a cuatro navieras que tienen relación con las industrias petroleras del mundo y que a través de terceros tuvieron vínculo comercial con Petróleos de Venezuela (PDVSA), los persiguen y bloquean”.

El funcionario recordó que el bloqueo junto con las sanciones estadounidenses ha impedido que la estatal venezolana pueda importar insumos como repuestos y aditivos. Además, explicó que Venezuela no puede comercializar de forma libre para generar riquezas y reinvertirlas.

El Aissami destacó que la acción más grave ha sido la negación de acceder a cualquier tipo de financiamiento por parte del Gobierno Nacional. Aseguró que todas las acciones de EEUU han sido un “ataque” criminal directo contra la industria petrolera venezolana.

“Con nuestra hermana República Islámica de Irán, con quien tenemos convenios de cooperación energética, logramos que llegaran a Venezuela los buques con combustible, repuestos, insumos y aditivos para fortalecer la capacidad productiva interna, arrancando este 1ero de junio un nuevo esquema de distribución y comercialización del combustible”, puntualizó el oficialista.

Este martes, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó que sancionó a cuatro compañías navieras por operar en el sector petrolero de la economía venezolana tras transportar crudo de Venezuela. Además identificó a cuatro embarcaciones involucradas como “propiedad bloqueada”.

Así lo dio a conocer en un comunicado oficial. Las empresas que determinó EEUU con sus respectivas embarcaciones son: Afranav Maritime LTD con el buque petrolero Atenas Voyager; Seacomber LTD con la embarcación Chios I; Adamant Maritime LTD con el barco Seahero y por último se encuentra Sanibel Shiptrade LTD con su buque Voyager I.