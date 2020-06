Ventas de Pdvsa se redujeron 50% en mayo

CARACAS – Las exportaciones de Pdvsa durante el mes de mayo cayeron a sus niveles más bajo desde el año 2002-2003, cuando el paro petrolero, como consecuencia de las sanciones norteamericanas y debido a que dos compañías mexicanas dejaron de percibir crudo.

Pdvsa y sus empresas exportaron el mes pasado 451.935 barriles por día (bpd) de crudo y combustible en 18 cargas, según los datos de Eikon y documentos de Pdvsa, afirmó Reuters.

Las ventas internacionales de mayo se redujeron en 50% desde el promedio de enero hasta abril, mientras que el cronograma de la estatal petrolera para junio, muestra pocos cambios con respecto a mayo, con solo tres cargas de crudo asignadas a compradores hasta el momento y tres más esperando nominaciones.

Sin duda las sanciones han reducido las exportaciones y profundizado la crisis económica en Venezuela, pero mientras, tanto Maduro se mantiene en el cargo y la nación sigue sumergida y hundiéndose cada día en la peor de las crisis latinoamericana de los últimos años.

No es culpa de sanciones

Por su parte, Humberto Calderón Berti, ex embajador en Colombia y ex Ministro Petrolero, lamentó que la producción petrolera de Venezuela se haya reducido a niveles tan bajos, pues de los 400.000 barriles que está produciendo hoy la industria, la mayoría son transnacionales o empresas mixtas, “porque el resto son empresas de maletín o empresas que no tienen mayor significación”.

Dijo que haber abierto la industria en los noventa fue lo mejor que se hizo porque le convenía al país, pero en ese momento empresas de EEUU las que lograron aumentar la producción.

Recordó que cuando Chávez llegó al poder Venezuela producía tres millones de barriles diarios y hoy por culpa del régimen y causantes de la crisis, ya no produce nada.

Desmintió que las sanciones sean las causantes de la escasez de gasolina, pues desde antes todo estaba en mal estado y por irresponsabilidad, acabaron con la industria petrolera “todo ha sido culpa de ellos”, afirmó

“Es una vergüenza que quieran culpar a las sanciones, es mentira”, y señaló que Irán, país que tiene tantos años con sanciones, no solamente produce gasolina sino que también la exporta, puntualizó