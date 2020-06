(ANSA) – ROMA, 3 GIU – Al via i primi esami di terza media con le norme sanitarie anti Covid: nell’Istituto comprensivo Manin di Roma gli studenti dalle 14 stanno discutendo on line gli elaborati. L’esposizione orale da parte dell’alunno della tesina, su un argomento concordato con i docenti, ha di fatto sostituito per quest’anno scolastico a causa dell’emergenza sanitaria, l’esame tradizionale di terza media. All’Istituto Manin i test andranno avanti fino a sabato 6 giugno. Il 9 ci saranno gli scrutini.