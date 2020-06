Minneapolis: Lukaku “noi neri da nascita con spalle al muro”

(ANSA) – MILANO, 03 GIU – Romelu Lukaku si espone ancora una volta contro il razzismo e sul suo profilo Instagram scrive alle donne e agli uomini di colore per ribadire la sua vicinanza e che ‘black lives matter’, ricordando che ”dalla nascita siamo con le spalle al muro ma alcuni di noi ce la fanno”. ”Care donne di colore. Vi adoro! Grazie per mantenere la calma per noi – scrive l’attaccante dell’Inter – in questi momenti di pazzia che siete costrette ad attraversare! Grazie per essere di supporto mentre le nostre spalle sono contro il muro. Siete la nostra spina dorsale e apprezzo ognuna di voi”. Poi si rivolge agli uomini: ”Cari uomini di colore, vi saluto! Molte persone stanno cercando di abbatterci ma siamo ancora in piedi dalla nascita siamo con le spalle al muro ma alcuni di noi ce la fanno. È tempo di unificare e preparare le nuove generazioni e dire loro che possono essere grandiosi! Continuate a marciare pacificamente e continuate a spargere il messaggio. Black lives matter. Fuck racism” (ANSA).