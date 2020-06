INTT recomienda registrase en Patria para obtener gasolina subsidiada

CARACAS- Enrique Quintana, presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), recomendó actualizar los datos de los vehículos para beneficiarse del subsidio del combustible.

Indicó que para ello deben ingresar al sistema Patria y llenar los requisitos para manifestar su voluntad de recibir el subsidio del gobierno y pagar el litro de gasolina a 5.000 bolívares.

Dijo que una vez en la plataforma Patria, el usuario del vehículo particular deberá declarar el uso del vehículo y determinar si es o no propio y completar los requisitos, al tiempo que aclaró que para este trámite, no es necesario poseer Carnet del Patria

Recordó que el beneficio será durante 30 días y “una vez que se exceda el cupo del subsidio que son 120 litros para vehículos particulares y 60 para motos, pueden seguir haciendo uso del combustible (…) al precio de referencia internacional”..

Quintana aseguró que se realizará una nueva reunión con representantes del sector transporte, con el propósito de identificar las necesidades y contribuir en la restitución del capital invertido por el Estado.

Dijo que en la reunión definirán las condiciones para la prestación del servicio, las propuestas del subsidio directo al usuario del transporte público terrestre, si se necesita contribuir con un porcentaje, y la comprobación de la prestación del servicio a quien se le ha otorgado el subsidio.

Igualmente se reunirán este viernes con los representantes del sector del transporte de carga para establecer aspectos relativos al uso y suministro de la gasolina.

Patria-vehículos

Para hacer el registro en la plataforma Patria, se deben cumplir con los siguientes requisitos: placa correcta, registrada y validada en el INTT; propietario verificado, indica que el propietario del vehículo coincide con el registrado en el INTT o se ha autorizado temporalmente a la persona que registró el vehículo para recibir el subsidio y; vehículo admitido, indica que el vehículo es admitido y la persona puede recibir el subsidio por él.

La plataforma asignará el subsidio de manera progresiva mientras se verifican los datos, en conjunto con el INTT.

Los vehículos de cuatro ruedas podrán surtir hasta 120 litros de gasolina al mes, mientras que las motocicletas podrán adquirir sólo 60 litros mensuales, para los consumos superiores a dicha cantidad, el combustible será cobrado a precio internacional.